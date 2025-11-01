“Çerçioğlu, AK Parti’nin aile sıcaklığını hissedecek”

AYDIN'DA temaslarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, ilk olarak AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ercan'ı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milletvekili Seda Sarıbaş, İl Başkanı Mehmet Erdem ve İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit karşıladı. Yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edilen Ercan, ardından partide il ve ilçe kadın kolları yöneticileriyle bir araya geldi. AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Ercan, "81 ilimizde, hatta yurt dışında yaşayan partililerimizle aynı sıcaklığı paylaşıyoruz. Bu aile sıcaklığını sayın Başkan Özlem Çerçioğlu da hissedecektir" dedi.