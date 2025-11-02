İzmir’in kabadayısı: Böbrek ali

YAPTIĞI kavgalarında hasımlarını böbrek bölgesinden bıçakladığı için Böbrek Ali lakabını alan, yaşamı boyunca pekçok kez cezaevine giren Ali Gözeten'in ünü, gençlik yıllarında tüm kente yayılmıştı. Evli ve 6 çocuk babası olan ünlü kabadayı, kendisine ait olan kahvehaneleri ve lokanta işleterek ailesinin geçimini sağlıyordu. 1960'lı yıllarda şöhretinin zirvesine ulaşan Gözeten, 1975'te 42 yaşındayken kendisine kurulan pusu sonucu hayatını kaybetti.

İLK VUKUATI 8 YAŞINDA

ÇOCUKLUĞUNDA Bahar Sineması'nın arkasındaki küçük tarlada bakla yetiştirmekle iş hayatına erken ilk adımı attı. Daha sonraları üzüm sattı, tütün mağazalarında çalıştı. İlk ciddi vukuatı da İsmail T. isimli bir kişiyi kavga sırasında 8 yerinden bıçaklamasıydı. İsmail T.'yi öldü sanarak bir kireç kuyusuna atmış ancak İsmail'in yaraları kireç kuyusunda dağlanınca ölümden kurtulmuştu. Kavga ettiği kişilerin birkaçını böbrek kısmından bıçaklayınca Böbrek Ali lakabını aldı. Bu durum, ününe ün kattı. Giyimiyle, duruşuyla, yaşam tarzıyla ve konuşmasıyla raconu eksiksiz yerine getiriyordu. 1960'lı yıllarda şöhretinin zirvesindeydi. Gücü kuvveti yerinde, maddi durumu hep iyiydi.Yaylacıklı'ların yoğun olarak oturdukları Zafer Mahallesi'nde ve Üçkuyular'da birer kahvehanesi vardı. Bir de lokanta açtı. 1952'de Emine Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden 6 çocuk sahibi oldu. Böbrek Ali, bu kulüplere bazen atıyla, bazen de Chevrolet marka aracıyla giderdi. Atını kulübün önüne bağlar, saatlerce içeride vakit geçirirdi. 1972'de artık olaylardan uzak bir hayat yaşamak istediği için çocukluğunda bakla ektiği tarlaya temel attı.

ŞÖHRETİ KENTE YAYILDI

BU duruma katkı sağlamak için Buca'dan ayrılarak, dönemin Balçova Belediye Başkanı Ercüment Uysal'ın davetiyle Balçova'ya yerleşti. Teleferik'te kır kahvesi çalıştırdı, İnciraltı'da bir kahvehane açtı. Bir arkadaşıyla da kulüp işletti. Yeni taşındığı Balçova'da bazı kulüpçüler Böbrek Ali'nin buraya gelmesinden rahatsız olmuştu. Narlıdere'de bir mandalina bahçesinde kendisine bir pusu kuruldu. Haber gönderip davet ettiler. Böbrek Ali, olacaklardan habersiz tek başına davet edildiği yere gitti. Kendini karşılayanlar Böbrek Ali'yi kurşun yağmuruna tuttu. Böbrek Ali'nin üzerinde bir tek kasap bıçağı vardı. Can havliyle bıçağına sarıldı, üzerlerine yürüdü ama gücü yetmedi. Buca ile özdeşleşen efsane kabadayı, 30 Haziran 1975'te 42 yaşında hayatını kaybetti.