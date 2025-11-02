Sabotajlara rağmen Türkiye büyüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, katılımcılarla beraber İstanbul'daki 16 milyon vatandaşın her birine, şehri İstanbul'un havasını soluyan tüm vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLIK

Erdoğan, merhum Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'u "Aşkın şeref diyarı olarak" tarif ettiğini belirterek, "Biz de aşkın şeref diyarında milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul ve ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, daha nice eserleri ve hizmetleri İstanbul ile 81 vilayetin tamamıyla buluşturmayı Allah'tan kendilerine nasip etmesini istedi. İstanbullularla çok önemli bir hususu paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla mimari dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihi kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda insanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiş birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz" dedi.

"İSTANBUL'U TERK EDEMEYİZ"

Hizmet konusunda asla siyasî ayrımcılık içinde olmadıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Seksen altı milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu; iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul, bizim göz bebeğimizdir. Gençler, şunu herkes bilsin ki; bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı olarak, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Tehlikeler karşısında asla yılmadık. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik" diye konuştu.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ OLUMLU

DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Erdoğan, "Terör örgütü geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çektiğini ve sınır hattından uzaklaştırdığını açıkladı. İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri an be an titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Biz de külliyemizde ilgili parti heyetini kabul ettik; kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın birliğini bozamayacaklar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar" vurgusu yaptı. "Cumhur İttifakı olarak, bundan bir yıl önce başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplinini bozmaktır. Fakat asla muvaffak olamayacaklar" diye konuştu.