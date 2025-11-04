GKRY lideri çıldırdı: Alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Başkan Erdoğan’ın sözlerini hazmedemedi

"KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZ BASKILARA BOYUN EĞMEDİ"

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına yönelik adaletsizliklere dikkat çeken Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkı, İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ne yazık ki bu kimliklerinden dolayı on yıllardır haksız, hukuksuz ve acımasız bir izolasyona tabi tutulmuşlardır. Ancak buna rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmemiş, kendi vatanlarında onurluca yaşama iradesinden asla vazgeçmemiştir. Egemen eşitliklerinden de taviz vermemişlerdir."