Son dakika: İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in basın mensuplarıyla toplantısı başladı. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinin hazır olduğu belirtildi.

3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. İddianamenin birazdan mahkemeye sunulacağı kaydedildi. İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak anılan soruşturmaya ilişkin iddianamenin tamamlandığı açıklandı.

Açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından yapıldı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma sonucunda 105'i tutuklu, 171'i adli kontrol altında, 71'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 402 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilere yöneltilen suçlamaların arasında "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, kişisel verilerin kaydedilmesi ve gizlenmesi, vergi usul kanununa muhalefet" gibi suçlar yer aldı.

İddianamede, örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 142 ayrı eylem nedeniyle cezalandırma talep edildiği bildirildi. Savcılık, örgütün belediyeye bağlı kurum ve iştiraklerde çıkar amaçlı yöntemlerle usulsüzlük gerçekleştirdiğinin iddia edildiğini aktardı. Başsavcı Akın Gürlek, iddianamenin mahkemeye sunulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı "Toplanan deliller doğrultusunda çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve kamu kaynaklarının usulsüz şekilde yönlendirildiği yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmaları talep edilmiştir."

142 EYLEM 16 SUÇ

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun sadece doğrudan işlediği suçlardan değil aynı zamanda örgüt üyeleri tarafından işlenen suçlardan sorumlu tutuldu. Bunlara göre 142 eylemden sorumlu İmamoğlu'nun, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 59 kez "Rüşvet", 11 kez "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", 46 kez "Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", 4 kez "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" 2 kez "Kişisel verilerin kaydedilmesi", 2 kez "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "Haberleşmenin engellenmesi", "Kamu malına arar verme", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", 9 kez "İrtikap", 70 kez "İhaleye fesat karıştırma", "Çevrenin kasten kirletilmesi", "Orman kanunlarına muhalefet", "Maden kanunlarına muhalefet" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.