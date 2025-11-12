  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Son dakika: Şehit İlker Aykut'un son sözleri yürek dağladı

Son dakika haberleri...Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Aykut'un uçağa binmeden önce babası ile yaptığı son telefon konuşması yürekleri dağladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un acı haberi, ailesine ulaştı.

'BABA DÖNÜYORUM' DİYEREK UÇAĞA BİNMİŞTİ
Azerbaycan görevinin ardından yurda dönme hazırlığındayken şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, büyük bir acı yaşadı. Haberle fenalaşan anne Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" sözleriyle yürekleri dağladı.

"BABA BİZ DÖNÜYORUZ"
Bir çocuk babası şehit İlker Aykut'un, uçağa binmeden hemen önce babası Ünal Aykut'u aradığı ve "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi. Bu son konuşma, ailenin acısını katladı.

