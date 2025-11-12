Son dakika: Şehit İlker Aykut'un son sözleri yürek dağladı

'BABA DÖNÜYORUM' DİYEREK UÇAĞA BİNMİŞTİ

Azerbaycan görevinin ardından yurda dönme hazırlığındayken şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, büyük bir acı yaşadı. Haberle fenalaşan anne Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" sözleriyle yürekleri dağladı.