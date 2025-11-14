Zeyrek’in ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

MANİSA'DA elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in olayıyla ilgili 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ise yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında 2 tutuklu sanığın da bulunduğu 10 kişinin yargılanmasına 5 Aralık'ta başlanacak. İddianamede tutuklu sanıklar, havuzun elektrik tesisatını yapan N.B. ile tamiri gerçekleştiren H.İ. olarak yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise site görevlisi, havuz bakım sorumlusu, elektrik ve motor firmasından çalışanlar ile yapı denetim ve müteahhitlik firması yetkilileri bulunuyor.