İstanbul’da Daltonlar bağlantılı silah temin zincirine operasyon! 8 gözaltı

ADRESE GELEN 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Silah temin eden şüphelinin, silahları almaya gelecek kişiler olduğu yönündeki beyanı üzerine adreste bekleme yapıldı. Kısa süre sonra silahları teslim almaya geldiği değerlendirilen 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen silah ve materyaller incelemeye alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

" SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" dedi.