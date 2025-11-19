İstanbul’da Daltonlar bağlantılı silah temin zincirine operasyon! 8 gözaltı

Kontrol sırasında yakalanan ilk 3 kişiyle başlayan operasyon, silah temin eden 1 zanlının ve silahları almaya gelen 4 kişinin de yakalanmasıyla genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Hasan Ceyhun tarafından yürütülen operasyonda AK47, M16, Thompson ve ruhsatsız tabancalar ile örgüt liderinin fotoğrafının bulunduğu pankart ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu yürüten emniyet güçlerini tebrik ederek, suç örgütlerine karşı mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Operasyonda Daltonlar Silahlı Suç Örgütü bağlantılı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON ASAYİŞ ARAMASI İLE BAŞLADI
İstanbul Bahçelievler'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kontrol amaçlı durdurulan şüphelilerin üst aramalarında kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Telefon incelemelerinde şüphelilerin yurtdışından talimat aldıkları ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü liderinin fotoğrafının bulunduğu pankartla poz verdikleri tespit edildi. İlk aşamada 3 kişi, aralarında 2 suça sürüklenen çocukla birlikte, gözaltına alındı.
SİLAH TEMİN EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilere silah temin eden 1 kişi aynı gün Bahçelievler'de yakalandı. İkametinde yapılan aramalarda 1 AK47, 1 M16, 2 Thompson marka otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ile örgüt liderinin fotoğrafının yer aldığı pankart ele geçirildi.
ADRESE GELEN 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Silah temin eden şüphelinin, silahları almaya gelecek kişiler olduğu yönündeki beyanı üzerine adreste bekleme yapıldı. Kısa süre sonra silahları teslim almaya geldiği değerlendirilen 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen silah ve materyaller incelemeye alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
" SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi, görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" dedi.