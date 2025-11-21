CHP, İmralı’ya gitmeyeceğini açıkladı! DEM Parti tepki gösterdi

Son dakika haberi: CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldığını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye sürecine desteğimiz devam edecek" dedi.

DEM Parti'den CHP'ye İmralı tepkisi geldi. DEM Parti, "Sorumluluk alanları da almayanları tarih yazacak" dedi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, "Mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON TOPLANDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci kez toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi. Kapalı oturumda, siyasi partiler düşünce ve önerilerini paylaşacak.