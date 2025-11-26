Bakan Güler’den C130 açıklaması: ’3 kademeli bakımdan geçiriyoruz’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Güler, "Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor. 3 kademeli bakımdan geçer her 69 ayda bir ful bakıma sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor." açıklamasında bulunmuştu