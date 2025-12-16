Esad Moskova’da lüks hayat sürüyor

THE Guardian'ın haberine göre; yüz binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan, kimyasal silah saldırıları ve savaş suçlarıyla anılan Beşar Esad, Suriye'den kaçtıktan sonra Moskova'da lüks bir hayat sürüyor. Esad ailesinin Rublyovka'daki elit yaşamı, sessiz sürgünü ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantıları sızdırılmış verilerle ortaya kondu. 2011'de Suriye'de Arap Baharı'nın ilk günlerinde bir okul duvarına yazılan "Sıra sende doktor" ifadesi, Londra'da göz doktorluğu eğitimi almış Beşşar Esad'a yönelik bir meydan okumaydı. Aradan geçen 14 yılda 620 binden fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 14 milyon kişi yerinden edildi. Sonunda Esad rejimi çöktü; Esad, 2024 Aralık ayında bir gece yarısı Şam'dan kaçarak Moskova'ya sığındı. Sızdırılan bilgilere göre Beşşar Esad, Moskova'daki sürgün hayatında Rusça öğreniyor ve oftalmoloji (göz hastalıkları) bilgisini tazeliyor.