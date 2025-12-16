Yahudilere saldırılmıştı! Suriyeli kahraman takdir topladı

AVUSTRALYA'DA, Bondi Plajı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganlardan birini zapt edip silahını alan Müslüman kahraman Ahmed el-Ahmed, bir kahraman olarak dünya basınında övgülere boğuldu.

ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEDİ

AVUSTRALYA'NIN Sydney şehrinde baba ve oğul oldukları tespit edilen iki adam Yahudilere yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirdi ve 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan birisinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı soruşturuluyor. Kan donduran korkunç saldırıda, bir adamın cesur davranışı dikkat çekti.Saldırı sırasında 43 yaşındaki Ahmed el-Ahmed, arkasından yaklaştığı bir saldırganın silahını elinden aldı. 2006 yılından beri Sydney'de yaşayan Suriyeli Müslüman el-Ahmed, kahramanca hareketiyle tüm dünyadan övgüler topladı. Kuzeninin elinden ve omzundan vurulduğunu bildiren Mustafa, "İyi olacağını umuyorum" dedi. Mustafa, Ahmed'in kendisine "Allah bana cesaret verdi" dediğini ve ölümü düşünmediğini söyledi.