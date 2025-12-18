Türk dünyasının vizyonu AK Parti ile genişliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda açıklanan "Türk Dünyası Vizyon Belgesi" Türkiye'nin öncülüğünde Türk devletleri arasında stratejik, ekonomik ve teknolojik bütünleşmenin yol haritasını ortaya koydu. AK Parti'nin uluslararası vizyonu doğrultusunda hazırlanan belgede; savunma sanayii, dış politika, eğitim, kültürel bütünleşme, sosyal politikalar, çevre yönetimi, hukukî iş birliği, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda ortak projeler öne çıkıyor. Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen bu mekanizmalar, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı siyasî olduğu kadar ekonomik ve stratejik boyutlarıyla da güçlendirmeyi amaçlıyor. Sonuç bölümünde, Türk Dünyası'nın ortak geleceğinin somut projeler ve stratejik iş birlikleriyle inşa edildiği vurgulanıyor.