Başkan Erdoğan’dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki çatışmada şehit düşen polislerimiz için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."