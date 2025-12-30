Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı vardı! Şeyma Subaşı gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasından pek çok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme kaydedildi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak o sırada yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı, akşam saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı.
HAVALİMANINDA JANDARMA KARŞILADI
ABD'nin Miami şehrinden kalkan uçakla saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na inen Subaşı, uçaktan iner inmez İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından çıkarılan fenomenin ilk durağı Adli Tıp Kurumu oldu.
İL JANDARMA'YA GÖTÜRÜLECEK
Sağlık kontrolü ve gerekli prosedürler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Subaşı'nın, buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sarıyer Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi bekleniyor.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında daha önce aralarında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
"KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ
Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim ve detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.