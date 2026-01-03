İran’dan ABD’ye rest: El uzatırsanız keseriz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da "barışçıl protestocuların şiddet kullanılarak öldürülmesi" durumunda ABD'nin müdahalede bulunacağı yönündeki açıklamalarına İran'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li siyasetçilerin "İran halkını kurtarma" iddiasıyla yürüttüğü politikalara işaret ederek, "Bugün, uluslararası hukukun en temel ilkeleri açıkça ihlal edilerek, İranlılara duyulan sözde şefkat gerekçe gösterilmekte ve İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunulmaktadır. İranlılar, sorunlarını çözmek için kendi aralarında diyalog ve etkileşim yolunu benimserken, hiçbir şekilde dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir" dedi. Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, İran'da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürerken, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protestolar sırasında yaşanan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle protestolardaki toplam can kaybı 4'e yükseldi.