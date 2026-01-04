İsrail askerleri Gazze’de 1’i çocuk 2 kişiyi katletti

İSRAİL ordusu, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde 11 yaşındaki Fatıma Maruf'u ve Senyura eş-Şeyş adlı kadını hedef aldı. Hayatını kaybeden Maruf ve Şeyş'in naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne nakledildi. Yerel kaynaklar, Fatıma ve Şeyş'in kentin ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun çekildiği "güvenli bölgesinde" öldürüldüğünü kaydetti. Görgü tanıklarına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi yakınlarında da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kişi yaralandı.