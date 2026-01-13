Aydın’da yeni hastane yolu ve huzurevi çalışması

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay hizmete açılan Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma hatlarında kapsamlı bir düzenlemeye gitti.

Özlem Çerçioğlu başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, halk arasında "sarı civciv" olarak bilinen belediye otobüslerinin güzergâhlarını yeniden düzenleyerek Şehir Hastanesi'ni ulaşımın merkezine aldı. Saat başı sefer yapacak hattın ilk ve son durağı Aydın Şehir Hastanesi olacak. Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çok yakında hizmete başlayacağı müjdesini verdi.