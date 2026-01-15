Babacan: Buca Cezaevi arsası millet bahçesi olsun

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Haftalık Olağan Grup Toplantısı'nda İzmir Buca Cezaevi arazisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "Hem o cezaevinin hatırasının tarih kayıtlarında yer alması açısından hem de İzmir'in nefes alması açısından buranın bir millet bahçesine dönüştürülmesi gerekiyor" dedi. Babacan toplantıda, "Bizim İzmir teşkilatımız büyük mücadele veriyor. İzmir Buca nefes alsın diyoruz. Beton yığını haline gelmesin diyoruz. Bunun için bu mücadele devam edecek" diye konuştu.