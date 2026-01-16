Halkı susuz bırakan beceriksizler korosu

"MİRAÇ GECESİ HAYIRLAR GETİRSİN" Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Cenabıallah, Miraç gecesinin yüzü suyu hürmetine Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu kıymetli programı tertip eden TRT'mizi, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, TRT Genç 'in yayına hazır hale gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının, gençlere, ailelere, medyaya ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

"ZEHİR TACİRLERİNİ AKLAYANLAR"

Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkilerin özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor" dedi. Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşandığını dile getiren Erdoğan, aydınlık yarınların güvencesi olan gençlerin dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düştüğüne dikkati çekti. Erdoğan, "Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Zehir tacirlerini çeşitli bahanelerle aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum işte budur. Ama biz bunu görüyoruz, duyuyoruz, tehlikenin farkındayız" diye konuştu.

"BASIN NEDEN TEHDİT EDİLİYOR!"

CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet götüremediğini vurgulayan Erdoğan, "Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi" dedi. Muhalefetin, susuz bırakılan insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı ve televizyon kanallarını suçladığını belirten Erdoğan, "Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Aynı zatın Genel Başkanı, yönetim zafiyetini kabul etmek yerine itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Bu beceriksizler korosuna bizim buradan şunları sormamız lazım. 'Gecenin ayazında vatandaşı elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu?' Gazetecileri niçin tehdit ediyor? Mazeret üreteceğinize, başkalarını suçlayacağınıza, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık inanın bu millete çok yazık. Bunların içler acısı halini gördükçe şehirlerimiz adına biz üzülüyoruz" şeklinde konuştu.