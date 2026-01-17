ABD Ankara Büyükelçisi Bakan Güler ile görüştü

ABD'NIN Ankara Büyükelçisi ve Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye'deki ziyaretleri sürüyor. Önceki gün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Barrack, dün ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Tom Barrack'ın iki gün boyunca yaptığı ziyaretlerde, hem Suriye'de terör örgütü SDG'nin ülkeden tasfiyesini hem de İran'daki son durumun ele alındığı tahmin ediliyor.