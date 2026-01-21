Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ile Barrack'ın son bir haftada gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Tom Barrack'ın Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştığı aktarıldı. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "Dün (önceki gün) gün boyu kritik görüşmeler oldu. (Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da takdirle karşılıyorlar. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Fidan, Başkan Erdoğan'a Gazze için oluşturulan Barış Kurulu daveti konusunda incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecek" dedi. Suriye'deki gelişmelere değinen Fidan, Türkiye'nin tarafların kendi iradeleriyle ortaya koyduğu mutabakatlara destek verdiğini vurguladı. Fidan, "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim için önemli olan bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır. Taraflar kendi iradeleriyle bunu kabul ettikten sonra, Türkiye olarak bazı rezervlerimiz olsa da ortak mutabakatı desteklemeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.