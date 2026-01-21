Oyunları bozan operasyon terör koridorunu parçaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Operasyonu'nun 8'inci yılı vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8'inci yıl dönümünde; harekâtı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ve canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz".