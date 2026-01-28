Durdona Khokimova cinayetinde şok detay!

Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar şok etti. Sorgusunda genç kadını önce ütüyle bayıltıp sonra defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ardından da parçalara ayırıp poşetlediğini itiraf eden Dilshod Turdımurotava ile arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklandı. İşte detaylar...
24 Ocak akşamı İstanbul Şişli'de bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde kafası olmayan ceset bulmasıyla başlayan olayla ilgili detaylara ulaşıldı. Bacakları ve başı farklı konteynerlerde bulunan cesedin katili parmak izinden tespit edilerek tam da kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Cesedin Özbekistanlı Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenirken 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerince şüpheliler kan donduran cinayeti tek tek anlattı. Şüphelilerin cinayeti Ümraniye Atatürk Mahallesinde işlediği ardından cesedi o evde parçalayıp valize koydukları oradan da taksi ile Şişli'ye getirip çöplere attıkları ortaya çıktı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Dilshod Turdımurotava ile ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev ve genç kadının evden çıkarken 'kasaba gidiyorum' dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büro'da yapıldı. Dilshod Turdımurotava ile ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.
İŞTE KORKUNÇ CİNAYETİ İŞLEYEN KATİLİN EMNİYET İFADESİ
Durdana ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyen Dilshod Turdımurotava ifadesinde tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı: İstanbul'a Durdona ile birlikte yaşamak için geldim. Durdona için geldim. Durdona isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok da canlı yayında tanıştık. Şirinevler'de bir diskoda ilk görüşmemiz oldu. Diskodan 3-4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Özbekistan da 6 ay kadar kaldıktan sonra İstanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur.
"ÇOCUKLA ÜMRANİYE'YE GİTMİŞ"
Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümaniye'ye geçtim. Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümraniye'ye geçerken Gofurjon ile WhatsApp üzerinden mesajlaştık. Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye de ki eve geldikten 15-20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi. Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi.
"GİRER GİRMEZ ÜTÜYLE KAFASINA VURDUM DÜŞTÜ"
Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı Aldığı bıçak darbeleriyle. Sağ tarafına yere düştü. Ben bu esnada evin içerisinde yürüyerek 1 tane sigara içerek nefeslendim. Sigaradan sonra koridordan Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum.
"ARKADAŞI CİNAYETİ NAKLEN DİNLEMİŞ"
Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine 'Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder' dedim. Bu söylememden 15-20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık.
"BİLEZİĞİ, KOLYEYİ VE KÜPELERİ SATMAK İÇİN CEBİNE KOYDU"
Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçakları Durdona'yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu.
"ÇARŞAFA SARIP POŞETE KOYDUK"
Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim. Yine Gofurjon'un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetiyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk. Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk.
"GÖVDENİN OLDUĞU BÜYÜK BAVUL BENDEYDİ"
Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynerine attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık. Evin önünde bulunduğumuz esnada sokaktan geçen taksiyi çevirdik. Şişli'ye geldik. İndiğimizde gövdenin bulunduğu büyük bavul bendeydi. Diğer iki çanta da Gofurjondaydı. Taksiden indikten sonra 50-60 metre kadar yürüdük.
"YOLDA GÖRDÜĞÜMÜZ İLK ÇÖP KUTUSUNUN İÇİNE…"
Yürüdüğümüz yolda gördüğümüz ilk çöp kutusunun içine Gofurjon elindeki iki çantayı attı. Daha sonra bendeki açık renkli bavul ile bırlikte Gofurjon ile yürümeye devam ettik. 200,250 metre kadar sonra mahalle içinde yine bir çöp konteynırı gördük. Gofurjon ile birlikte bavulu açarak içerisindeki gövdeyi çöpe attık. Buradan yaklaşık 100 metre sonra Gofurjon valizi ikiye bölerek başka bir çöp kutusuna attı.
HAVALİMANINDA YAKALANDIK
Aksaray da Gofurjon ile birlikte gittiğimiz aynı günün sabah saatlerindeki telefonu sattığı şahsın yanına gittik. Buraya bilezikleri, kolyeleri ve küpeleri satmak için gitmiştik. Bilet aldığımız yerde bulunan Gofurjon'un arkadaşı ile havalimanına gittik. Havalimanında uçak saatimizi beklediğimiz esnada polisler gelerek bizi aldı.
"PLANLI ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜM"
"Ben Durdona'yı eve çağırmak kastım öldürmekti. Bu öldüreceğimden Gofurjon'un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon'un da haberi vardı. Durdona'yı öldürdükten sonra Durdona'nın telefonunu ben üzerime almıştım. Havalimanına giderken ihtiyaç amaçlı durduğumuz yerde telefonu attım. Ben Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisinin yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık. Ben Durdona ile yaklaşık 4-5 gün önce kavga etmiştik. Gofurjon da benim aracılığım ile Durdona ile tanışmıştı. Bu sebeple Gofurjon'a Durdona ile iletişime geçmesini eve getirmesini ben söyledim" dediği öğrenildi.
ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Öte yandan poliste ifade veren Gofirjon Kamalkhodjaev cinayete yardım ettiği iddialarını kabul etmeyerek "Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık" dediği öğrenildi.