Köfteci Yusuf'ta yeni bir skandal daha ortaya çıktı! Binlerce kişinin verileri çalındı... Geçtiğimiz aylarda ürünlerinde domuz eti olduğu tepsit edilen ünlü retoran zinciri Köfteci Yusuf bu sefer başka bir skandal ile gündeme bomba gibi düştü. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada Köfteci Yusuf bünyesinde çalışan 13.000 çalışanın ve 150.000 müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu. Yaşanan bu ihlal sonucu çalışan ve müşterilerin kimlik, iletişim ve özlük verileri ele geçirilirken, Adalet Bakanlığı tarafından firmaya veri ihlali nedeniyle para cezası verileceği öğrenildi.









13 bin Köfteci Yusuf çalışanı ve 130 bin müşterinin bazı bilgileri üçüncü kişiler tarafından ele geçirildi. Köfteci Yusuf'taki veri ihlali 22 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta yetkililer tarafından tespit edilmiş. Veri ihlalinde çalışanların özlük hakları da ele geçirildi.

KVKK'nın Köfteci Yusuf'ta yaşanan veri ihlali nedeniyle yaptığı açıklama şu şekilde; 'Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir. Veri sorumlusu sıfatını haiz Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;