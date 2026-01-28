Böylesi görülmedi! Dolandırılan dolandırıcı çareyi polisi aramakla buldu: O vurgunda dikkat çeken 'günlük' detayı...

ÇETE ÜYESİ POLİSİ ARADI 'DOLANDIRILDIM' DEDİ

Çete parayı aldı ancak üyelerinden birine para verilmedi. Bunun üzerine parayı alamayan çete üyesi polisi arayarak,''Benim yüzdemi vermediler, dolandırıldım'' diyerek çeteyle ilgili bazı bilgiler verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu ihbarla harekete geçti ve geçen pazar günü, çete üyeleri E.A, M.C.E, Ö.K. ve M.T'yi gözaltına aldı. Alınan 117 bin doların 61 bin 100 doları M.T'ye ait bakkal dükkanında bulundu. Ayrıca burada ruhsatsız bir tabanca da ele geçti. Polis çete üyelerini sorguya alarak parayı kimden aldıklarını sordu. Başta direnen çete üyeleri C.A'yı dolandırdıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk olan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, C.A'nın evine gitti ve zili çaldı. C.A., kapıdaki polislere polis olduklarına inanmadığını söyleyerek kapıyı açmadı.

KOMŞUSU İKNA ETTİ

Polisler bunun üzerine komşusuyla görüşerek C.A'yı ikna etmelerini istedi. Komşusu C.A'ya kapıya gelenlerin gerçek polis olduğunu söyleyince kapıyı açtı. C.A., polislere yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Polisler kurtardıkları 61 bin 100 doları C.A'ya teslim edeceklerini belirtti.