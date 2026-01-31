Haberler Gündem Böcek'in hediyeler yağdırdığı eski sevgilisi konuştu: Zengin diye sorgulamadım Böcek'in hediyeler yağdırdığı eski sevgilisi konuştu: Zengin diye sorgulamadım Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Büşra G.’nin Mustafa Gökhan Böcek ile yaşadığı gönül ilişkisi ve bu süreçte edindiği lüks hediyelere ilişkin tespitlere yer verildi. Büşra G., otomobilden lüks saate uzanan hediyelerle ilgili, “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. Zengin diye sorgulamadım' dedi. DHA









Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, belediyede görevli mühendis Büşra G.'nin, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile yaşadığı gönül ilişkisi sürecinde edindiği mal varlığı değerlerine ilişkin tespitlere geniş yer verildi. Büşra G.'nin; belediyede görev yaptığı dönemde Böcek ile duygusal ilişki yaşadığı, bu süreçte otomobil, lüks kol saati, altın bileklikler ve çok sayıda marka çantanın kendisine hediye edildiği yönündeki beyanları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemeleri, el koyma işlemleri, ev araması ve firma yazışmalarıyla söz konusu hediyelerin edinim şeklinin ayrıntılı incelendiği kaydedildi. PARA TRANSFERİ BULUNAMADI İddianamede, Büşra G.'ye hediye edilen 34 BG 1992 plakalı marka aracın Mustafa Gökhan Böcek tarafından 46 bin dolara nakit satın alındığı tespitine yer verildi. Dosyada, Mustafa Gökhan Böcek'in banka hareketlerini gösteren MASAK verileri üzerinde kollukça yapılan incelemede, aracın satışının gerçekleştiği tarihlerde herhangi bir para transferi ya da nakit para çekim işleminin bulunmadığı belirtildi.

ARAÇ İÇİN EL KOYMA KARARI Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, gecikmesinde sakınca bulunan halin mevcut olduğu gerekçesiyle 6 Kasım 2025'te 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında araca el koyma işlemi uyguladı. İddianamede Büşra G.'nin çalışma sürecine ilişkin detaylara da yer verildi. 1 Mart 2021'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnsan Kaynakları A.Ş.'de göreve başladığı, 30 Aralık 2022'ye kadar aynı bölümde çalıştığı, ardından mühendis olarak görevine devam ettiği kaydedildi. 15 Mart 2023'te ise Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrosuna alındığı, görev süresi boyunca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde devam ettiği ve halen Tanıtım Şube Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görev yaptığı belirtildi. MAL BİLDİRİMİNDEN DETAYLAR Büşra G.'nin teslim ettiği mal bildirim formlarının incelenmesi sonucunda, 375 bin lira bedelle edinildiği beyan edilen 34 BG 1992 plakalı araç, 23 bin 561 lira mevduat ve 40,28 gram altın hesabı bulunduğu, 85 gram altın ve bunların dışında başka mal varlığı tespiti bulunmadığı kaydedildi. EV ARAMASI VE EL KONULAN EŞYALAR Büşra G.'nin 5 Kasım 2025'te gözaltına alınması sonrası ikametinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek tarafından hediye edildiği beyan edilen lüks kol saati, altın bileklik, 2 adet marka altın bileklik ve lüks marka 5 çantayı, şüphelinin kolluk görevlilerine teslim ettiği ifade edildi.