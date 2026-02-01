Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Geleceğe yön veren sağlık sistemini inşa edeceğiz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından paylaşımda bulunarak 35. Dönem Bab-ı Ali Toplantıları'na katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu paylaşımında belirtti.

"Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Sağlık Turizminin Geldiği Nokta" başlıklı oturumda sağlık sisteminin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde ele aldıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak gelecek hedeflerimizi, yerli ve milli sağlık teknolojileri üretiminden uluslararası sağlık turizmi hamlelerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendirdik. Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla, küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum."