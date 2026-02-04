Seyfülislam Kaddafi suikast kurbanı oldu

LİBYA medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü bildirdi. Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü" dedi. Kaddafi'nin avukatı Halid ez-Zaidi de, "Taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar" ifadelerini kullandı.