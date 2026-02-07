Bakan Tunç'tan kritik IBAN uyarısı!

'EN ÖNEMLİSİ DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'DİR'

Bakan Tunç, "Anayasamızda gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı, bunların hepsi kaldırıldı. Bir geçici 15'inci madde vardı, sürekli tartışılırdı, 'Darbeciler yargılanamaz, bu anayasayı yapanlar suç işlese bile yargılanamaz'. Öyle bir madde vardı. Bu kaldırıldı ve yıllar sonra o darbeciler yargı huzuruna çıkarıldı ve millet önünde hesap vermeleri sağlandı. Bir daha hiç kimse böyle milli irade hırsızlığına girişmesin, böyle yanlış işler yapamasın diye bunlar yapıldı. 15 Temmuz hain kalkışmacıları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Bu ülkenin yargısı bunları yaptı. İşte bu yargıyla ilgili sürekli dezenformasyon yapanların hazmedemedikleri işte bu. Ve anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik bu derece önemli değişiklikler ki bunların en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem demokrasiyi güçlendiren, cumhuriyeti güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yöneticisini sandıkta belirlemesi sistemidir, demokrasidir" diye konuştu.

'YAMALI BOHÇAYA DÖNÜŞEN BİR DARBE ANAYASASIYLA DEĞİL DE DEMOKRATİK BİR ANAYASAYLA DEVAM ETMEK YAKIŞIR'

Bakan Tunç, "Biz elbette ki bunları yeterli görmüyoruz. Daha fazlasına layık bu millet. Çünkü darbe anayasasıyla Türkiye Yüzyılı'na başlamak bizim için çok büyük bir eksiklik. Bu eksikliği gidermemiz lazım. Millete olan borcumuzu ödememiz lazım. Türkiye Yüzyılı diyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı diyoruz, darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil de milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan, temel hak ve özgürlükleri öne alan, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam etmemiz gerekir diyoruz. Ve inşallah bunu Türkiye başarırsa ve bu noktada 180 civarında değişiklikle artık yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla, milletvekillerimizin ve milletimizin onayladığı bir anayasayla yolumuza devam etmek Türkiye Yüzyılı'na yakışır diyoruz ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini daha da kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.