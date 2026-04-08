"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

28 Şubat'tan bu yana bölgemizi bir yıkım sahnesine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Ateşkesin, olası provokasyonlara ve sabotajlara hiçbir fırsat vermeden sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Ateşkesin ilanına giden sürece katkı sağlayan tüm aktörleri, özellikle dost ve kardeş Pakistan'ı gönülden tebrik ediyoruz.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler ve baskılar nedeniyle büyük acılar yaşamış olan coğrafyamızın en kısa sürede barışa, huzura ve istikrara kavuşmasını içtenlikle diliyoruz.

Türkiye, bölgede ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.