  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, ABD/İsrail-İran arasında 40 gündür devam eden savaşta geçici ateşkes ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan '28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.' ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD/İsrail-İran arasında 40 gündür devam eden savaşta ilan edilen geçici ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

28 Şubat'tan bu yana bölgemizi bir yıkım sahnesine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Ateşkesin, olası provokasyonlara ve sabotajlara hiçbir fırsat vermeden sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz.

Ateşkesin ilanına giden sürece katkı sağlayan tüm aktörleri, özellikle dost ve kardeş Pakistan'ı gönülden tebrik ediyoruz.

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler ve baskılar nedeniyle büyük acılar yaşamış olan coğrafyamızın en kısa sürede barışa, huzura ve istikrara kavuşmasını içtenlikle diliyoruz.

Türkiye, bölgede ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA