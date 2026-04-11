İzmir’de kutlama

İZMİR'DE Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut, polis memurları, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende, Sel ve Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

VALİ ELBAN'DAN MESAJ

ARDINDAN saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından polis araçları, motosikletleri ve ATV'leriyle gerçekleştirilen kortejle tören sona erdi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da, kutlama mesajı yayımladı. Vali Elban mesajında, emniyet teşkilatının tarihsel önemine vurgu yaparken, şehit polisleri de tek tek anarak rahmet diledi. Vali Elban, "Mazisi şan, şeref ve onurla bezenmiş Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 181 yıldır milletimizin huzuruna siper olan, gölgesinde güven bulduğu köklü bir çınar misali Türk Polis Teşkilatımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum. İzmir'imizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yaptığımız başta emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları olmak üzere, tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor; görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.