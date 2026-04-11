Meclis’te yoklama isteyip ‘Kaçamayacaklar’

AK Parti'nin hazırladığı Meclis İçtüzüğü değişikliği taslağında sona gelindi. Değişiklikle 'yoklama' tartışmasına yeni düzen getirilmesi planlanıyor. Yoklama isteyen milletvekili sayısı artırılırken, talepte bulunanların yoklama bitmeden Genel Kurul'dan ayrılmasının engellenmesi üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre yoklama istemek için gereken milletvekili sayısı 20'den 30'a çıkarılacak, yoklama talebinde bulunan vekiller yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Genel Kurulu terk eden milletvekillerinin ödenek ve yollukları kesilecek.