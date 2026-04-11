Türk polisi devletin göz bebeğidir

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, kabulde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında tüm emniyet görevlilerine selam gönderen Başkan Erdoğan, "Öncelikle polis teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünün teşkilat mensuplarımız için ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerle birlikte tüm polislerimizin Polis Haftası'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"RABBİM AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

POLİSLERİN Türkiye'nin güvenliği için her türlü mücadeleyi verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Emniyet teşkilatımız en son salı günü bir kere daha şahit olduğumuz gibi terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Yüksek bir şuur ve özveriyle 86 milyonun huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyor, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMANDIR'

TÜRKİYE'NİN dünyada güvenilir bir izlenime sahip olmasında Polis Teşkilatı'nın önemli bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleriyle mücadele ettiniz. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİN EMEĞİ ASLA UNUTULMAZ"

TÜRK polisinin devletin gözbebeği, milletin iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz millet, istiklal harbinin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp, sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de milletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır. Bizler de devlet olarak emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

HOBİ BAHÇELERİ VE AĞIR TRAFİK CEZALARI İÇİN TALİMAT VERDİ

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında hobi bahçeleri ve yeni Trafik Kanunu düzenlemeleri masaya yatırıldı. AK Parti milletvekili Osman Gökçek'in hobi bahçeleriyle ilgili mağduriyetleri gündeme getirmesiyle, Başkan Erdoğan, sürecin yeniden değerlendirilmesi için yeni bir çalışma yapılmasını istedi. Öte yandan, yeni Trafik Kanunu'na ilişkin düzenlemeler de MYK toplantısında ele alındı. Kamuoyunda ağır trafik cezalarına yönelik tepkilerin değerlendirildiği toplantıda, Erdoğan söz konusu düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi için İçişleri Bakanlığı'na çalışma talimatı verdiği ifade edildi.