Yasa dışı bahiste operasyonlar büyüyecek

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, bazı soruşturmalara ilişkin bilgi paylaştı. Dönmez, spor müsabakalarının tamamında bahis ve şike iddiaları olduğu için tüm branşları incelediklerini, bahis sitelerinin kurucularıyla yazılım ve altyapı hazırlayan kişilere yönelik de incelemelerin sürdüğünü aktardı. Yasa dışı bahis soruşturmalarını büyüterek devam ettireceklerini, buna yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çok kapsamlı hazırlıkları olduğunu kaydeden Dönmez, soruşturmaların meyvesini vereceğini, elde ettikleri verilerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Dönmez, Uşak ve Kuşadası belediyelerine yönelik soruşturmaların da sürdüğünü, bunlarda yeni şüphelilerin tespit edildiğini ve 2. dalga operasyon olabileceğini kaydetti.