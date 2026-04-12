İslamabad’da barışa adım adım

ABD ile İran arasındaki müzakereler dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ederken, görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katıldı. ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık yaptı. ABD heyetinde Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer aldı.

ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜLER

ARABULUCU Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katıldı. Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sundu. Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran'ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

DESTROYER GERGİNLİĞİ

TAHRAN-WASHINGTON, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırdı. İran resmi medyasına göre, ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etmesi", bu konuda daha detaylı teknik ve uzmanlık düzeyinde görüşmelere ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu konuların nihayete erdirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. Öte yandan, görüşmeler sürerken, ABD'ye ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı, İran'ın ise geminin hareketine devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve bunun İran ile ABD arasındaki müzakerelere zarar vereceği yönünde ABD'ye uyarı ilettiği aktarıldı. ABD destroyerinin geri çekildiği belirtildi.

TRUMP: HÜRMÜZ YAKINDA AÇILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, dün İslamabad'da müzakereler sürerken, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere, tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en 'kaliteli' petrolünü (ve gazını) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Elimizde, en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var-üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı 'başarısız bir ülke' olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, "Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü" diye konuştu. Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz" dedi.

İRAN UÇAĞINDA ÖLDÜRÜLEN KIZ ÇOCUKLARI UNUTULMADI

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götüren uçaktan paylaşılan kareler dünya basınında ses getirdi. Muhammed Bakır Kalibaf'ın paylaştığı görüntüde, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta Minab kentindeki Şeceretü't- Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğraflarının uçak koltuklarına konulduğu görüldü. Kalibaf paylaşımında, "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım" ifadesini kullandı. Çoğu çocuk 185 kişinin yaşamının yitirdiği kalleş saldırıya başta Türkiye olmak üzere dünyanın geniş bir kesminden tepki yağmıştı.