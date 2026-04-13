‘Hürmüz Boğazı kontrolü bizde’

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanlayarak, bölgedeki geçişlerin İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme faaliyetine başladığı yönündeki iddiaların ardından İran basını, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın konuya ilişkin bir açıklama yayımladığını bildirdi. Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.

'HAMANEY AĞIR YARALI' İDDİASI

İngiliz Reuters ajansının kaynaklara dayandırdığı bir haberde, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD hava saldırısında ağır yaralandığı ve iyileşme sürecinde olduğu öne sürüldü. Ancak iddialara ilişkin İran tarafından bir açıklama yapılmadı. Aynı kaynaklar, Hamaney'in üst düzey yetkililerle zaman zaman sesli konferans yöntemiyle toplantılara katıldığı ve kritik karar süreçlerinde dolaylı olarak yer aldığı yönünde bilgiler paylaştı. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.