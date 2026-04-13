Orta Doğu’da barış umudu söndü

Uzun süredir devam eden savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken İran ve İsrail 'de evler ve yapılar zarar gördü. Dünya bu savaşın bitmesini isterken Pakistan arabuluculuk yaptı ve heyetleri bir araya getirdi. Uzun süren görüşmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yapılan müzakerelerde bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu. Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından savaşın seyrinin nasıl değişeceği tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.

'TALEPLERİMİZİ KABUL ETMEDİLER'

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik. İran taleplerimizi kabul etmedi" dedi. İRAN heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi. İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi. Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır" ifadelerini kullandı.

'MAYINLARI İMHA EDECEĞİZ'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Müzakereler iyi geçti ve birçok başlıkta mutabık kalındı ama en önemli konu olan 'nükleer' hakkında anlaşma sağlanamadı. An itibariyle ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma işlemine başlayacaktır. İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. İran sözünde durmadı" dedi.