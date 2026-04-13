Şehit babasından Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür

Şehit babasından Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

PENÇE-KİLİT şehidi Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, Çorum ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanına gelerek kendisine yapılan ev için gözyaşları içinde teşekkür etti. Gözyaşları içinde Bakan Kurum'a sarılan şehit babası, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, kaymakamım, belediye başkanım hepiniz yardımcı oldunuz" dedi. Bakan Kurum ise "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir" ifadelerini kullandı.
