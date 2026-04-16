Başkan Erdoğan, menfur okul saldırılarıyla ilgili konuştu: Hesabı sorulacak!

Saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını da kaydeden Erdoğan, "Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, ailelerimize, eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okullara yönelik silahlı saldırılarla ilgili partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Önceki gün Şanlıurfa'da liseye düzenlenen silahlı saldırı özelinde konuşan Erdoğan, "Müessif ve menfur hadiseyle ilgili soruşturma başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır" diye konuştu.

ACININ SİYASETİ OLMAZ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası yayınladığı mesajda da şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum."

İKİ GÜNDE İKİNCİ OKUL SALDIRISI

Türkiye, önceki gün Şanlıurfa Siverek'te liseye 19 yaşındaki eski bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırının şokunu atlatamadan dün Kahramanmaraş'tan yeni bir saldırı haberi daha geldi. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na sırt çantasıyla giren 8. sınıf öğrencisi İhsan Aras Mersinli (14), katliam yaptı.