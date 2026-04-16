İran tankeri, ablukaya rağmen Hürmüz Boğazı’nı aştı

ABD'nin İran'a yönelik ilan ettiği "deniz ablukasına" rağmen, İran'a ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkenin kara sularına ulaştığı bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran'a ait bir petrol tankeri, ABD'nin ilan ettiği "deniz ablukası" sürecinde konum sistemi açık şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkenin kara sularına ulaştı. Haberde, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip tankerin herhangi bir engelle karşılaşmadan varış noktasına ulaştığı belirtildi. Donald Trump, Pakistan'da İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukası başlatacaklarını ileri sürmüş ve İran limanlarına yönelik deniz trafiğinin kısıtlanacağını ifade etmişti. Öte yandan İran, ABD'nin "deniz ablukası" yoluyla ülkeye ait ticari gemilere ve petrol tankerlerine tehdit oluşturması halinde Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'de hiçbir ihracat faaliyetine izin vermeyeceğini duyurdu.