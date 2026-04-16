Türkiye arabulucu rolü üstlendi: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan ve bölgeyi fiilen bir savaş alanına çeviren sıcak çatışma sürecinde, Ankara dünya siyasetinin kalbinin attığı merkez haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, krizin başladığı ilk günlerden geçici ateşkesin ilanına kadar uzanan kritik süreçte, küresel yangını söndürmek adına dünya liderleriyle mekik diplomasisi yürüttü. HABER MERKEZİ









Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle krizin ana tarafları olan ABD ve İran hattını bizzat yönetti. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ile nisan ve mart aylarında gerçekleştirilen temaslar ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan doğrudan görüşmeler, tansiyonun düşürülmesinde anahtar rol oynadı. Türkiye'nin bu süreçteki hamleleri sadece iki ülkeyle sınırlı kalmayarak; Batı dünyasından Doğu'ya, Körfez'den Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayıldı.

DESTEĞİ KENETLEDİ Erdoğan bu süreçte Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi isimlerle yoğun bir mesai harcayarak bölgesel desteği bir noktada kenetlerken, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de temaslarını sürdürerek Türkiye'nin çok yönlü dış politika gücünü bir kez daha kanıtladı. Körfez bölgesinden BAE, Kuveyt ve Umman gibi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan gibi kardeş ve müttefik ülkelerle de sürekli iletişim halinde kalan Erdoğan, sağlanan geçici ateşkesin mimarlarından biri oldu.