'Yanlışa ‘yanlış’ diyeni ihraç ediyorlar'

"Siyasi ahlak yasası" vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugüne kadar "Yolsuzlardan arınalım" çağrısı yapan bin 618 ismi partiden ihraç ettiği ortaya çıktı. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz ve Barış Yarkadaş gibi CHP'ye onlarca yıl hizmet veren çoğu ismin muhalif görüşleri sebebiyle partiden atılması, iç krizi daha da derinleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Özgür Bey'in 'siyasi ahlak yasası' çıkışıyla parti içerisindeki ihraçlar arasında elbette büyük bir çelişki var. Sayın Kılıçdaroğlu 'Arınalım' deyince çok öfkelendiler. Niye öfkeleniyorsunuz, arınmak güzel bir şeydir. Türk siyasetinin mutlaka yanlışa karışan kişilerden arınması lazım. Demek ki bu konuda hemfikiriz. Ama Özgür Bey döneminde bin 618 arkadaşımız hiçbir açıklama yapılmadan partiden ihraç edildi. Yanlışa 'yanlış' diyeni ihraç ettiler. 'Arınalım' diyeni ihraç ettiler. Bunun açıklanabilir herhangi bir tarafı yok" değerlendirmesinde bulundu.