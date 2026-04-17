  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
ABD, silah üretimi için otomotiv devlerine koştu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) azalan mühimmat stoklarını takviye etmek amacıyla dev otomotiv üreticileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, özellikle otomotiv üreticilerinin askeri üretimde daha fazla rol almasını istiyor. Bu kapsamda Pentagondan yetkililer, Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley ile General Motors (GM) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra'nın da aralarında bulunduğu üst düzey otomotiv yöneticileriyle bir araya geldiği ve mühimmat monusunda destek istedeği kaydedildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA