İBB davasındaki veriler İmamoğlu’nu panikletti

Veri Enstitüsü'nün İBB davasına yönelik olarak kısa süre önce açıkladığı veriler, CHP'de yeni bir telaş yarattı. Açıklanan verilere göre toplumda, dava kapsamındaki tutuklamaları "tamamen siyasi" bulan kişilerin oranının yüzde 46'dan yüzde 27'ye kadar düştüğü görülmüştü. Davalara dönük sert duyguların gerilediği, daha belirsiz ve mesafeli tutumların ise arttığı duyurulmuştu. Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun, veriler ışığında parti yönetimine yeni telkinlerde bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda İmamoğlu'nun, CHP'li kurmaylardan ve örgüt üyelerinden daha fazla sahaya inmelerini istediği, "Vatandaşla yüz yüze konuşarak, beni daha güçlü savunun" talimatı verdiği aktarıldı.