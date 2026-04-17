Mısırlı Müslüman genç İsrail’e parça üreten fabrikayı yaktı

Çekya'da İsrail'e parça üreten fabrikayı tek başına yakan Müslüman genç Avrupa'da gündem olmuş ve adından söz ettirmişti. Yusuf Mursi isimli genç, Çekya'da İsrail'e parça üreten bir fabrikaya tek başına gizlice girdikten sonra kritik noktaları ateşe verdi. Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan Mursi, kelepçelenmiş bir şekilde polis karakoluna götürülürken basın mensuplarına gülümseyerek poz verdi. Saldırıyı Gazze'ye destek amacıyla yaptığı kaydedilen Mursi, sosyal medyada büyük destek gördü. Yusuf Mursi'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.