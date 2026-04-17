MSB: Komando tugay sayıları artırılacak

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesi'nde Bakanlığın son bir haftalık faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, toplantının başında, dün Kahramanmaraş'ta okula yapılan saldırının Türkiye'yi derin bir acıya boğduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, eğitim camiasına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

TEŞKİLATA GÜNCELLEME

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında geçen hafta içerisinde 8 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaşmış, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" bilgisini verdi. Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgedeki savaşlar sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellendiğini belirterek, "Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.