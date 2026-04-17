Okulları hedef gösterenler gözaltında

Yapılan araştırmalar sonucu İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belgede büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair belge bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir."