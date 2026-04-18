Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Liderler Paneli'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin ekonomik bir güç olduğunu belirten Yılmaz, "Ekonomik gücü siyasi güce olması gerektiği gibi, hak ettiği kadar dönüştürülmemiş. İnanıyorum ki burada iyi bir bağlantı, bir 'kazan kazan' durumu yaratılabilir. Türkiye ve Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de. Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Avrupa'nın çok daha fazla siyasi yetiye ihtiyacı var ki dünyayı yeniden şekillendirebilsin. Bu anlamda Türkiye bütün bölgesel bloklarla çalışmaya hazır ki Avrupa da bunlardan biri ve bizim için özel" dedi.