“Barış, düzen bozucuların insafına bırakılmamalı”

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli mesajlar verdi. Geçen yıl forumun gündemine Gazze'de yaşananların oturduğunu aktaran Fidan, "Bu yıl ise İran savaşı oturdu. Bu süreçte bölgemizi ağır tehditler altına atmıştır. Şüphesiz bu savaştan herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunmaktadır. Ancak ilk ve acil görev ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.

ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI

Gazze'de başlayan ve Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığının doğrudan bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Fidan, "Bugün uluslararası toplum nadir görülen bir anlayış birliği sergilemekte. Biz de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz ki Antalya'daki temel düşünce de budur. Bizim anlayışımıza göre diplomasi, yangını daha fazla yayılmadan söndürme iradesidir. Küresel vicdanı yayılmacılığı- Lübnın yaralayan çifte standartlara Cumhurbaşkanımız yıllar önce değinmişti. Krizler şimdi ülkelerin kapısına dayanınca Cumhurbaşkanımızın değindiği noktalara geldiler. Uluslararası toplumun önünde ertelenemez bir vicdani bir muhasebe bulunmaktadır. Barış süreçleri, düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalıdır. Güçlü bir irade tarafından sahiplenilmelidir. Küresel ekonomik refah paylaşımının adil hale getirilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı. Fidan konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki toplantılarının, sadece sorunları konuştuğumuz değil, çözümler için güçlü bir irade ortaya koyduğumuz bir mecra olmasını temenni ediyorum. Eşsiz desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum."